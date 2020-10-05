Avcılar ve Esenyurt'taki uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Avcılar ve Esenyurt'ta operasyon düzenledi. Geçen cuma günü yapılan operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda bir bavul içinde evin diğer bölümlerdin de 6 kilo 15 gram eroin ,10 kilo 80 gram captagon hap ,720 gram metamfetamin, 420 adet kırmızı reçete ile satılan ilaç ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi,. 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.