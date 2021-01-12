AVM'ler kapalı mı? Hafta içi AVM'ler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık, hafta sonu AVM'ler açık mı?

AVM içerisindeki kafe, restoran benzeri yerler sadece paket servis ve gel-al şeklinde çalışabiliyorlar. Oturma düzeni kaldırılan mekanlar AVM çalışma saatine kadar açık olabiliyor. Hafta sonu tüm gün sokağa çıkma yasaklarında AVM'ler açık oluyor mu? Alışveriş yaparken tercihlerini AVM'lerden yana kullanmak isteyen vatandaşlar AVM'lerin hafta içi çalışma saatini merak ediyor. İşte, detaylar...

AVM'LER KAPALI MI?

Alışveriş merkezleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile faaliyetlerine ara verilen yerler arasında bulunmuyor. Ancak çalışma saatleri, pandemi öncesine göre kısaltılmış durumda. AVM'ler böylece hafta içi belli saat aralıklarında açık ancak hafta sonu yasaklarında kapalı oluyor.

HAFTA İÇİ AVM'LER KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Genelge doğrultusunda AVM ve semt pazarları için müşteri sayıları İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirleniyor. Ayrıca AVM’lerde ve semt pazarlarında daha önceki Genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Covid­19 sorumlusu ve pazaryeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimler eksiksiz yapılıyor. AVM’lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğu getirildi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM’ye kabul ediliyor.

Daha önceki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunabilecekti. AVM'lerde bulunan kafe, lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinin de bu kapsama dahil olduğu ve oturma düzenlerinin kaldırıldığı biliniyor. Öte yandan AVM içerisindeki söz konusu mekanlar sadece paket servis ve gel-al sistemine göre çalışıyor.