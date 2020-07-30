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30.07.2020 - 15:57 | | İHA

Ayasofya bayram namazına hazırlanıyor

 Bayram namazı öncesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde özel solüsyonlu ve sabunlu dezenfekte çalışması yapıldı.

Ayasofya bayram namazına hazırlanıyor

Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar bayram heyecanı yaşarken, sabah kılınacak bayram namazı öncesi camiler temizlenip dezenfekte edilerek namaza hazır hale getiriliyor.

86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde de ilk bayram namazının kılınacak olması dolayısıyla temizlik çalışmaları yapıldı.

Namaz öncesi yetkililer tarafından önlemler alınırken, Fatih Belediyesi tarafından cami çevresi ve meydanda özel solüsyonlu ve sabunlu dezenfekte çalışması yapıldı.

Belediyeye bağlı ekipler vatandaşların bayram namazını hijyenik bir ortamda kılabilmesi için tüm meydanı boydan boya temizledi. Arife gününde ayrıca ziyaretçilerin Ayasofya’ya yoğun ilgi gösterdikleri görüldü.

Ayasofya bayram namazına hazırlanıyor

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