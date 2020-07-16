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16.07.2020 - 07:00 |

Ayasofya Meydanı’nda 15 Temmuz koreografisi

İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılına özel hazırlanan “15 Temmuz” temalı koreografi, Ayasofya Meydanı’nda sergilendi. Ayasofya Camii’nin önünde kırmızı-beyaz ay yıldızlı tişörtler giyen 100 kişilik ekiple gerçekleşen gösteride, darbe girişiminin önemli noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’yle Türk bayrağı ve Türk haritası koreografisi oluşturuldu.

Ayasofya Meydanı’nda 15 Temmuz koreografisi

Vatandaşların ilgiyle izlediği çalışmada ayrıca “Tek millet, tek bayrak, tek devlet” ile “15 Temmuz’u unutma” ve “15 Temmuz Demokrasi Zaferi” koreografilerine yer verildi. Akşam da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 200 drone ile ışıklı gösteri düzenlendi.

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki evinin önünde protestoABD'deki Türk toplumu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin, dördüncü yıl dönümünde, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftliğinin önünde protesto gösterisi düzenledi.
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