Ayasofya Meydanı’nda 15 Temmuz koreografisi

Vatandaşların ilgiyle izlediği çalışmada ayrıca “Tek millet, tek bayrak, tek devlet” ile “15 Temmuz’u unutma” ve “15 Temmuz Demokrasi Zaferi” koreografilerine yer verildi. Akşam da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 200 drone ile ışıklı gösteri düzenlendi.