Ayasofya’da bayram namazı

Camide yapılan dezenfekte çalışmalarının bitmesinin ardından 03.30 sıralarında vatandaşlar Ayasofya meydanına girdi. Camide yer kalmadığı için yüzlerce kişi Ayasofya meydanında toplandı. Ayasofya-i Kebir



Camii Şerifi’nde ilk bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da bayram namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde kıldı.



Gelenlere madalyon



Fatih Belediyesi, Kurban Bayramı namazı için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne gelen vatandaşlara, bugüne özel hazırlanan gümüş kaplamalı hatıra madalyonu ile üzerine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi işlenmiş bez çanta armağan etti. Ayrıca, namazdan çıkan vatandaşlara çorba ikramı da yapıldı. Namazdan sonra bölgeden ayrılmayanlar yanlarında getirdikleri termoslardaki çayları içip Cuma namazını bekledi.



‘Dönüm noktası’



Kurban Bayramı namazı sonrası açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk bayram namazını eda ettik. Bu ayrı bir heyecan milletimiz için. Ayasofya’nın açılması tarihimizde en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur, olacaktır” dedi. Şentop, Doğu Akdeniz ve dış politikadaki gelişmeler konusunda ise “Doğu Akdeniz ile alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir” diye konuştu.



Fotoğraf: Ozan Güzelce