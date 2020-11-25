Aydın'da iki sevgiliye baskın! Gözaltına alındılar

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orta Mahalle 205 sokak üzerine bulunan bir eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda sevgili oldukları öğrenilen Ç.K. ve G.N.B. isimli iki şahıs gözaltına alındı. İkametinde yapılan aramda 98 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve 7 adet dolu fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.