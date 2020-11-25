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25.11.2020 - 14:25 | | İHA

Aydın'da iki sevgiliye baskın! Gözaltına alındılar

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir eve gerçekleştirdikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Aydın'da iki sevgiliye baskın! Gözaltına alındılar

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orta Mahalle 205 sokak üzerine bulunan bir eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda sevgili oldukları öğrenilen Ç.K. ve G.N.B. isimli iki şahıs gözaltına alındı. İkametinde yapılan aramda 98 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve 7 adet dolu fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık ilan etti: Devlet başkanlığı seviyesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 36. Bakanlar Toplantısı'na videokonferansla katıldı. Erdoğan, 'İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir' dedi.
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