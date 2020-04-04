MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Aydın'daki feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı
ABONE OL
04.04.2020 - 14:35 | | İHA

Aydın'daki feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı

Aydın Efeler ilçesinde gece yarısı Aytepe’den Tabakhane deresine düşerek hayatını kaybeden 27 Yaşındaki Emre Demirci’nin feci ölümü ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Emre Demirci’nin tuvalet ihtiyacını gidermek isterken Aytepe’deki uçurumdan Tabakhane Deresi’ne uçtuğu öğrenildi.

Aydın'daki feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı

Gece saat 02:30 sıralarında yaşanan olayda hayatını kaybeden Emre Demirci’nin bir arkadaşı ile birlikte kendisine ait otomobil ile şehrin tepesinde bulunan Aytepe’ye çıktığı öğrenildi. Burada arkadaşı ile alkol aldığı öğrenilen Emre Demirci’nin tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla eski Yetiştirme Yurdu üzerindeki uçuruma yaklaştığı ve bu sırada dengesini kaybederek Tabakhane Deresi’ne uçtuğu öğrenildi.

İlk etapta düştüğü yer tespit edilemeyen Emre Demirci, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince Kalfaköy yakınlarındaki Tabakhane Deresi içerisinde bulundu.

İtfaiye tarafından tabakhane deresi üzerine merdivenlerle kurulan geçit ile cesede ulaşan görevliler, olay yerinde makineye bağladıkları Emre Demirci’nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

27 yaşındaki Emre Demirci’nin bekar olduğu ve babaocağı Köşk ilçesine bağlı kırsal Kızılcaköy mahallesinde toprağa verileceği bildirildi.

    Pendik'te 20 yaşından küçük pazarcılara cezaTürkiye genelinde görülen corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler genişletildi. Semt pazarlarında, marketlerde ve toplu alanlarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Pendik Cumartesi pazarında zabıta ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan eldivensiz çalışan pazarcılara ve yaşı 20'den küçük olan pazarcılara cezai işlem uygulandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aydın'daki feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı

    Aydın'daki feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp!

    Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp!

    Son dakika! Yasak getirilen 31 şehirle beraber 5 ilde mecburi karantina... Arada kaldılar

    Son dakika! Yasak getirilen 31 şehirle beraber 5 ilde mecburi karantina... Arada kaldılar

    Sıradaki Haber