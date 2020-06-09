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09.06.2020 - 09:22 |

Ayşegül Atik kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Ayşegül Atik'in hayatı

Ünlü oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti. Daha çok 'En Son Babalar Duyar' dizisi ile tanıdığımız ünlü oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğarken bu acı gelişme ile birlikte 'Ayşegül Atik kimdir, neden öldü?' soruları sorulmaya başlandı.

Ayşegül Atik kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Ayşegül Atik'in hayatı

Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan ünlü oyuncu Ayşegül Atik yaşamını yitirdi. 72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Ünlü oyuncu hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar 'Ayşegül Atik kimdir?' sorusunu soruyor.

AYŞEGÜL ATİK KİMDİR?

1948 yılında dünyaya gelen usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayşegül Atik Ankara doğumludur.

1980'li yıllarda Ali Atik ile beraber Önce Alışveriş Sonra Fiş sloganı ile hafızalarda yer edinen KDV reklamında oynamıştır. Gerçek ismi Mürşide Ersoy olan Ayşegül Atik 5 kardeştir.

Ankara TED Koleji'ni bitirmiş ardından Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

1977 yılında KDV reklamında rol aldığı Ali Atik ile evlenmiş 2002 yılında evliliği son bulmuştur. Ayşegül Atik'in bu evliliğinden Argun ve Alper isimlerinde iki oğlu olmuştur.

Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi'nde Oyunculuk Ana Sanat Dalı Öğretim görevlisi olarak görev yapan Ayşegül Atik bugüne kadar Taşı Toprağı Altın Şehir, Tatlı Çarşamba, Kartallar Yüksek Uçar, Sen de mi Şakir, Alıştık Artık, En Son Babalar Duyar, Kısmetim Otel, Şen Yuva, Ali Kundilli 2 ve Yaşamak Güzel Şey gibi bir çok projede rol almıştır.

2017 yılında ise Dayan Yüreğim isimli dizide rol almış ve dizide Türkan karakterini canlandırmıştır.

D-100 karayolunu kilitleyen kazaİstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyonet, önce bariyerlere çarptı ardından da aynı istikamette seyir halindeki minibüse çarptı. Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.
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