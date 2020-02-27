Babamın Ceketi filmi konusu ve başrol oyuncuları! Babamın Ceketi filmi oyuncu kadrosu

Babamın Ceketi filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Evlenmek isteyen Ferhat ve Aslıhan'ın hikayesini konu alan filmde Ferhat'ın işsiz olması bu evliliğin uzamasına yol açar. Bu durum Ferhat'ın iş arayışına koyulmasına neden olur. Aslıhan'ın babası yaşadığı sağlık sorunlarının ardından kızının ölmeden önce mürüvvetini görebilmek için baskı uygulamaya başlar. Ferhat'ın bu sürede yanında yine en yakın destekçisi babası olacaktır. Babamın Ceketi filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

BABAMIN CEKETİ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Müfit Can Saçıntı

Mert Turak

Erkan Can

Elif Nur Kerkük

Ayşen Gruda

Suat Sungur

Yalçın Menteş

Banu Manioğlu

Ahmet Arıman

Tuncay Akça

Sami Aksu

Ünal Yeter

Uğur Demirpehlivan

BABAMIN CEKETİ FİLMİ FRAGMANI