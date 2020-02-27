27.02.2020 - 15:36 |
Babamın Ceketi filmi konusu ve başrol oyuncuları! Babamın Ceketi filmi oyuncu kadrosu
Babamın Ceketi filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı'nın yer aldığı 2018 yapımı aile komedisi Babamın Ceketi filminde evlenebilmek için iş bulmaya çalışan Ferhat'ın hikayesi konu alınır. Uzun bir süredir birlikte olan Ferhat ve Aslıhan'ın evlilik hayalleri Ferhat'ın iş bulmasına bağlıdır. Aslıhan'ın babası geçirdiği kalp krizinin ardından kızı Aslıhan'ın mürüvvetini görmeyi çok ister ve evlenmesi konusunda baskı yapar. Bu evliliğin önündeki tek engel ise Ferhat'ın işsiz olmasıdır. İşte Babamın Ceketi filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Babamın Ceketi filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Evlenmek isteyen Ferhat ve Aslıhan'ın hikayesini konu alan filmde Ferhat'ın işsiz olması bu evliliğin uzamasına yol açar. Bu durum Ferhat'ın iş arayışına koyulmasına neden olur. Aslıhan'ın babası yaşadığı sağlık sorunlarının ardından kızının ölmeden önce mürüvvetini görebilmek için baskı uygulamaya başlar. Ferhat'ın bu sürede yanında yine en yakın destekçisi babası olacaktır. Babamın Ceketi filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
BABAMIN CEKETİ FİLMİ OYUNCU KADROSU
Müfit Can Saçıntı
Mert Turak
Erkan Can
Elif Nur Kerkük
Ayşen Gruda
Suat Sungur
Yalçın Menteş
Banu Manioğlu
Ahmet Arıman
Tuncay Akça
Sami Aksu
Ünal Yeter
Uğur Demirpehlivan
BABAMIN CEKETİ FİLMİ FRAGMANI