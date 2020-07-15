15.07.2020 - 07:00 |
Babasının anılarıyla büyüyor
FETÖ darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar’ın 8 yaşındaki kızı Elif Naz Acar, özlem duyduğu babasının anılarıyla büyüyor.
Şehit Acar’ın öğretmen eşi Özgül Acar, “Acımız hala ilk günkü gibi taze. 4 yıl değil 24 yıl geçse o gece unutulmaz” dedi.
Kovid-19 salgını nedeniyle, eşinin Artvin’deki kabrini ziyaret edemeyeceklerini vurgulayan Acar, kızıyla ona dualarını İzmir’den göndereceklerini ifade etti. Elif Naz da babasını çok özlediğini anlatırken, “Babamın bahçesinde (kabrine) çiçekler var, onları suluyoruz. Ona olan sevgimizi bu şekilde gösteriyoruz” dedi.
Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.