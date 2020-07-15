Babasının anılarıyla büyüyor

Şehit Acar’ın öğretmen eşi Özgül Acar, “Acımız hala ilk günkü gibi taze. 4 yıl değil 24 yıl geçse o gece unutulmaz” dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle, eşinin Artvin’deki kabrini ziyaret edemeyeceklerini vurgulayan Acar, kızıyla ona dualarını İzmir’den göndereceklerini ifade etti. Elif Naz da babasını çok özlediğini anlatırken, “Babamın bahçesinde (kabrine) çiçekler var, onları suluyoruz. Ona olan sevgimizi bu şekilde gösteriyoruz” dedi.