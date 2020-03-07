07.03.2020 - 00:34 |
Babil 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Babil 7. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?
Star TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören yeni dizisi Babil 8. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Cuma akşamları ekrana gelen sevilen dizide bu hafta en yakın arkadaşı tarafından sırtından vurulan İrfan, Egemen’le yüzleşti ve ortalığı karıştırdı. İşte gözlerin çevrildiği Babil 8. yeni bölüm fragmanı ve Babil 7. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı sorusunun yanıtı...
BABİL 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
En yakın arkadaşı tarafından sırtından vurulan İrfan, Egemen’le yüzleşir. Deniz’in ameliyatı için zaman daralırken, Süleyman verdiği borcu geri almanın peşine düşer. İlay, parayı bulup borçlarını ödemeleri için İrfan ve Egemen’i bir araya getirmeye çalışır. Hakan’ın Ayşe’ye olan duyguları konusunda ciddi olduğunu fark eden Kudret, Ayşe’yi daha yakından tanımanın yollarını arar. İrfan, Egemen’i yaptığı büyük hainlik karşısında affedebilecek mi? Deniz, bütün bu aksilikler içinde sağlığına kavuşabilecek mi? Babil’de hayat bütün heyecanıyla devam ediyor.
BABİL 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
BABİL 7. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
Arka Sokaklar 545. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...