Babil 9. yeni bölüm fragman yayınlandı! - Babil 8. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayında mı?

BABİL 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Deniz’in ameliyatına saatler kala; Doktor Tahsin, Hakan’ın elinde tutsaktır. Deniz’in kaderi Hakan’ın elindeyken İrfan, oğlunun hayatını kurtarmak için ne yapacak? Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerini öğrenmenin peşinde tehlikeli bir yola girmişken bir yandan da Babil’de sorunlar devam eder. Egemen’in İrfan’dan habersiz Babil’e yönlendirdiği yatırımcılar Egemen’i nasıl bir sorun yumağının içine itecek. İrfan ve Egemen’in dostluğu, güven sınavından geçebilecek mi? Oğlunun hayatıyla sınanan İrfan, nasıl bir yola girecek?



BABİL 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI







BABİL 8. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



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