14.03.2020 - 00:15 |
Babil 9. yeni bölüm fragman yayınlandı! - Babil 8. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayında mı?
Star TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören yeni dizisi Babil 8. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Cuma akşamları ekrana gelen sevilen dizide bu hafta Deniz’in kaderi Hakan’ın elindeyken İrfan, oğlunun hayatını kurtarmak isterken ortalığı karıştırdı. İşte gözlerin çevrildiği Babil 9. yeni bölüm fragmanı ve Babil 8. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı sorusunun yanıtı...
BABİL 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Deniz’in ameliyatına saatler kala; Doktor Tahsin, Hakan’ın elinde tutsaktır. Deniz’in kaderi Hakan’ın elindeyken İrfan, oğlunun hayatını kurtarmak için ne yapacak? Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerini öğrenmenin peşinde tehlikeli bir yola girmişken bir yandan da Babil’de sorunlar devam eder. Egemen’in İrfan’dan habersiz Babil’e yönlendirdiği yatırımcılar Egemen’i nasıl bir sorun yumağının içine itecek. İrfan ve Egemen’in dostluğu, güven sınavından geçebilecek mi? Oğlunun hayatıyla sınanan İrfan, nasıl bir yola girecek?
BABİL 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
BABİL 8. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
Babil 8. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...