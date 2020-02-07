Babil dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Babil dizisi nerede çekiliyor?

Babil dizisi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Cuma akşamları Star TV ekranında izleyici ile buluşan Babil dizisinde İdealist bir akademisyen olan İrfan, Dekanlık için atama beklediği sırada arkadaşının oyununa gelir ve meslekten men edilir. İrfan'ın hayatında başlayan olumsuzluk sadece bununla sınırlı kalmayacak. Oğlunun hasta olduğunu öğrenecektir. Oğlunun ameliyatı için gerekli olan parayı bulabilmek için karısı Eda'nın sınıf arkadaşı Egemen ile tehlikeli bir yolculuğa çıkan İrfan, Müteahhit olan Süleyman'dan borç para almak için ziyarete gider. İşler istedikleri gibi gelişmeyince Süleyman'ın dolandırmaya karar veren iki eski arkadaşın foyası ortaya çıkar. Süleyman'ın ölüm ile tehdit ettiği İrfan ve Egemen oluşturdukları yeni bir girişim sayesinde Süleyman'dan çaldıkları parayı geri verebilmek için Babil Madencilik adı altında paravan bir şirket oluşturup para toplamaya başlar.

BABİL DİZİSİ KONUSU

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur.

Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?

BABİL DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Halit Ergenç (İrfan)

Ozan Güven (Egemen)

Aslı Enver (Ayşe)

Nur Fettahaoğlu (Eda)

Birce Akalay (İlay)

Mesut Akusta (Süleyman)

Beren Kasımoğlulları (Deniz)

BABİL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Oğlunun tedavisi için en yakın arkadaşı ile tehlikeli bir yolculuğa çıkan İrfan’ın hikayesinin anlatıldığı Babil dizisi İstanbul’da çekiliyor.

BABİL DİZİSİ 4. BÖLÜM FRAGMANLARI

BABİL DİZİSİ 4. BÖLÜM 2. FRAGMANLARI