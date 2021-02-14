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14.02.2021 - 11:48 | | DHA

Bahçelievler’de dehşet! Sokak ortasında kadına tokat attı

İstanbul Bahçelievler’de sokak ortasında yaşanan olay kameralara böyle yansıdı. Otomobilden inen bir erkek, tartıştığı kadını sokak ortasında tokatladı. Olay sonrası kadın yaya olarak, erkek ise aracıyla olay yerinden ayrıldı.

Bahçelievler’de dehşet! Sokak ortasında kadına tokat attı

Olay cuma günü Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.  Kameraya yansıyan görüntülerde trafiğin yoğun olduğu kavşakta duran bir otomobilin yanında bir kadın ile erkek tartışıyor. Çevredekiler kişileri yatıştırmaya çalışıyor. Erkek aracına biniyor, bu sırada kadın otomobile tekme atıyor.  Aracından inen erkek, kadını tutarak otomobile doğru çekiştirmeye başlıyor.

Erkek tartışma sonrası kolundan tuttuğu kadına tokat atıyor. Yüzünü tutan kadın erkeğin üzerine yürüyor. Aralarındaki tartışma bir süre daha devam ediyor. Kadın yaya olarak, erkek ise aracıyla olay yerinden ayrılıyor.

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O anları cep telefonuyla kayda alan Tuna Güzelyurt, “Evde otururken sürekli ve yoğun bir korna sesi duydum. Adam arabayı durdurmuş bir hanımefendiyi çekiştiriyordu. Sonrasında kadın elinden kurtuldu arabanın kapısına tekme attı. Adam tekrar çekiştirmeye başladı. Etrafta çok fazla insan vardı ama müdahale eden kimse olmadı. Kadını biraz daha çekiştirip darp ettikten sonra kadının belinden bir şey almaya çalışıyordu. Birbirlerini tanıyorlar diye düşünüyoruz çünkü adamın karakola gidelim demesine rağmen kadın gitmedi.” dedi.

Bahçelievler’de dehşet Sokak ortasında kadına tokat attı

Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiden uyuşturucu çıktı!Adana’ da şüphe üzerine durdurulan takside yapılan aramada cips paketi ve meyve suyu kutusu içerisinde esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheliden biri tutuklanırken taksinin ön ve bagaj camındaki 'taşıyıcı', 'kaptan', 'gülümse çekiyorum dediler, gülümsedim çekemediler'” yazıları dikkat çekti.
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