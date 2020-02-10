MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bahçelievler'de silahlı kavga sırasında yemek yerken başından vuruldu!
ABONE OL
10.02.2020 - 08:59 | | Mustafa BAKIRHAN, İSTANBUL, (DHA)

Bahçelievler'de silahlı kavga sırasında yemek yerken başından vuruldu!

BAHÇELİEVLER'de bir büfe önünde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi bacaklarından vurulurken olay esnasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşun yemek yiyen bir müşterinin başına isabet etti. Olayda 2 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de silahlı kavga sırasında yemek yerken başından vuruldu!

Olay Şirinevler Meydan'da bir büfe önünde 24:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; meydanda bulunan  bir büfe önünde 2 kişi  henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. 

YEMEK YİYEN  KİŞİ BAŞINDAN VURULDU

Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken 1 kişi, tartıştığı kişiyi bacaklarından vurdu. Olay esnasında sıkılan kurşunlardan biri büfenin karşısındaki pilavcıda yemek yiyen 1 kişinin  başına isabet etti. 2 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaşırken çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.  İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın meydana geldiği alanı güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme  polisi bölgede delil araştırması yaptı. Polis, olay yerinde bulunan boş kovanlara el koydu. 

"ADAM YANIMIZDA VURULDU"

Olayı gören Aslan Katipoğlu, "Biz pilav yiyorduk. Bir tane Arap müşteri de geldi. Pilavını yiyecekti. Burada bir atışma oldu. Sonra bir silah patladı. Adam yanımızda başından vuruldu. Ambulansla gitti.  bir kişi daha vuruldu ama onları göremedik" dedi. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Mahalle arasında poşetle kayak keyfi kazayla bittiGiresun’da kar yağışının ardından mahalle arasında poşetle kayak keyfi kazayla bitti. Yokuştan aşağı kayan 3 genç yoldan geçen aracın altına girerken kazada bir kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Af yasasında son dakika gelişmesi var mı? Ceza İnfaz indirimi hangi suçları kapsıyor? Afta son durum...

Af yasasında son dakika gelişmesi var mı? Ceza İnfaz indirimi hangi suçları kapsıyor? Afta son durum...

Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Sıradaki Haber