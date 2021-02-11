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11.02.2021 - 00:13 |

Bakan Koca'dan aşı paylaşımı: Mesaj tüm vatandaşlarımıza gelene kadar çalışacağız

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra kendisine gelen mesajı paylaştı.

Bakan Koca'dan aşı paylaşımı: Mesaj tüm vatandaşlarımıza gelene kadar çalışacağız

Bakan Koca, Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte toplantıdan önce Şehir Hastanesinde ikinci doz aşılarını birlikte yaptırdıklarını bildirmiş ardından aşı olurken çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı.

Bakan Koca bir diğer paylaşımında, "Aşağıdaki mesaj tüm vatandaşlarımıza gelene kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.



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