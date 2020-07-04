MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Soylu: Mardin'de büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanan patlayıcı ele geçirildi
ABONE OL
04.07.2020 - 16:46 | | DHA

Bakan Soylu: Mardin'de büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanan patlayıcı ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de jandarma ekiplerine teşekkür etti ve "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Mardin'de büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanan patlayıcı ele geçirildi

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür."

Bakan Soylu: Mardinde büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanan patlayıcı ele geçirildi

BAKAN SOYLU'DAN KRİTİK TOPLANTI

Öte yandan, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mardin’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika! Bakan Soylu DHA görüntülerini paylaşarak uyardı: Kabul edilebilir değil!

Bakan Soylu başkanlığında basına kapalı yapılan toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mustafa Mahmut Demirtaş, AK Parti Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya, İl Emniyet Müdürü İlker Emir ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen katıldı. (DHA)

Bakan Soylu: Mardinde büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanan patlayıcı ele geçirildi

Bahçeli'den sert mesaj! 'Hiç kimse aklından geçirmesin'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasıyla ilgili haklı beklentimizin hilafına, egemenlik haklarımıza yönelik, özellikle ABD ve AB kaynaklı şantaj ve saldırganlıklar bizim nazarımızda yok hükmündedir” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Bakanlık genelge gönderdi! O işlerde çalışmaları yasak...

Bakanlık genelge gönderdi! O işlerde çalışmaları yasak...

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

Atlı jandarma timlerinden plajlarda denetim

Atlı jandarma timlerinden plajlarda denetim

Sıradaki Haber