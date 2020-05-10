Balyozla duvarını deldikleri kuyumcudan 200 bin liralık altın çaldılar!

Olay, geçen cuma günü saat 04.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eyyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki berber dükkanına giren 2 şüpheli buradan da balyozla duvarı kırıp, bitişiğindeki kuyumcuya geçerek yaklaşık 200 bin liralık altını aldı. Şüpheliler, alarmın çalması üzerine geldikleri motosiklete binip, kaçtı.

SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA

2 şüphelinin gerçekleştirdikleri soygun anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, kırdıkları duvardan kuyumcuya geçen yüzleri kar maskeli 2 şüpheli, vitrindeki altınları topluyor ardından da geldikleri berber dükkanından çıkıp, kaçıyor.

ÖZEL EKİP 15 KİLOMETRE İZ SÜRDÜ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, şüphelilerin motosikletle kaçtıkları güzergahı çember içerisine aldı. Bölgedeki 100 iş yerinin güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis, şüphelilerin olay yerine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Yazır Mahallesi'ne kaçtığını belirledi.

ALTINLARLA BİRLİKTE YAKALANDILAR

Bunun üzerine ekipler o bölgedeki polis kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada soygunu daha önce de hırsızlık suçundan poliste suç kaydı bulunan Recep Ural ve Kerim Odacı'nın gerçekleştirdiği tespit edildi. 2 şüpheli dün akşam polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları 40 adet bilezik ve bileklik, 3 adet zincir, 34 adet kolye, 10 çift küpe, 92 adet yüzük, 9 adet beştaş yüzük, 26 adet tektaş yüzük, 22 adet demo bilezik ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

BİRLİKTE PLANLAMIŞLAR

Sorgulanmak üzene emniyete götürülen 2 şüpheli, kuyumcuyu daha önce gördüklerini, soygunu birlikte planladıklarını ve birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Maddi sıkıntı içerisinde oldukları için soygunu yaptıklarını ileri süren şüphelilerin, çaldıkları altınlardan yakalanma korkusuyla herhangi bir harcama yapamadıkları da öğrenildi.

Poliste 3 suç kaydı bulunan Recep Ural ve 2 suç kaydı bulunan Kerim Odacı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.