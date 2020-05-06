Bana Masal Anlatma konusu nedir, nerede çekildi? İşte Bana Masal Anlatma oyuncuları ve karakterleri...

Yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı Bana Masal Anlatma bugün televizyonda yayınlanacak. 2015 yılında vizyon giren film ile ilgili detaylar ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Bana Masal Anlatma oyuncu kimler, konusu nedir? Film nerede çekildi?

BANA MASAL ANLATMA KONUSU

Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin göz bebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir! Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir...

BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Bana Masal Anlatma, İstanbul’un semti Suriçi'nde çekildi.

BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Fatih Artman - Rıza

Hande Doğandemir - Ayperi

Devrim Yakut - Selma

Erdal Tosun - Cemal

Tarık Ünlüoğlu - Timur

Gürkan Uygun - Jilet Ali

Cihan Ercan - Kubilay

Burcu Biricik - Ezgi

Cengiz Bozkurt - Nafi

Berat Yenilmez - Yaşar

Ani İpekkaya - Madam

Sadi Celil Cengiz - Haktan

Neslihan Aker - Nalan

Gökçe Bahadır - Neriman

Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası

Çağlar Ertuğrul - Haşmet