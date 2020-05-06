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06.05.2020 - 12:32 |

Bana Masal Anlatma konusu nedir, nerede çekildi? İşte Bana Masal Anlatma oyuncuları ve karakterleri...

Bana Masal Anlatma filmi bugün izleyicilerle televizyon ekranında buluşacak. İki gencin hikayesinin anlatıldığı filmde birçok isim rol alıyor. Filmin nerede çekildiği ise merak ediliyor. Peki Bana Masal Anlatma konusu nedir, nerede çekildi? İşte Bana Masal Anlatma oyuncuları...

Bana Masal Anlatma konusu nedir, nerede çekildi? İşte Bana Masal Anlatma oyuncuları ve karakterleri...

Yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı Bana Masal Anlatma bugün televizyonda yayınlanacak. 2015 yılında vizyon giren film ile ilgili detaylar ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Bana Masal Anlatma oyuncu kimler, konusu nedir? Film nerede çekildi?

BANA MASAL ANLATMA KONUSU

Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin göz bebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir! Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir...

BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Bana Masal Anlatma, İstanbul’un semti Suriçi'nde çekildi.

BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Fatih Artman - Rıza
Hande Doğandemir - Ayperi
Devrim Yakut - Selma
Erdal Tosun - Cemal
Tarık Ünlüoğlu - Timur
Gürkan Uygun - Jilet Ali
Cihan Ercan - Kubilay
Burcu Biricik - Ezgi
Cengiz Bozkurt - Nafi
Berat Yenilmez - Yaşar
Ani İpekkaya - Madam
Sadi Celil Cengiz - Haktan
Neslihan Aker - Nalan
Gökçe Bahadır - Neriman
Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası
Çağlar Ertuğrul - Haşmet

Yıllarca izini sürdüğü dedesinin otomobilini 45 yıl sonra bulup satın aldıBursa'da bir vatandaş dedesinin 45 yıl önce sattığı 56 yaşındaki otomobili bulup satın aldı.Dedesini çok seven Yavuz Ünlü, vefat eden dedesi Enver Narlı'nın 1967 yılında satın alıp 1975 yılında sattığı ve bugün klasik otomobil olan 1964 model aracı uzun araştırmaları sonucu buldu. Çok sevdiği dedesinin otomobilini bulmak için il il dedektif gibi iz süren Ünlü, otomobilinin Adana'da olduğunu öğrendi, sahibiyle irtibata geçip otomobil almak istedi. Sahibinin çok para istemesi üzerine yeteri parası olmadığı için alamadı. Otomobilin peşini bırakmayan genç adam yeterli parayı biriktirip aracı almak için tekrar sahibiyle irtibata geçti. Bu defada otomobilin Bursa'ya satıldığını öğrendi. Buradaki sahibini uzun araştırmaları sonucu bulup kıran kırana bir pazarlık sonunda satmaya ikna eden Ünlü, mutlu sona ulaştı.
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