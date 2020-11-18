Banka müdürüne saldırı ve taciz davası, karar için ertelendi

Kuşadası'nda 27 Maysı Çarşamba günü yaşanan olayda, banka müdürü Pelin Yarmacı, iş yerine gitmek için park ettiği otomobilinden indikten sonra cinsel taciz suçundan sabıkalı Serdar Günay'ın saldırısına uğradı. Yarmacı'yı darbedip, taciz eden saldırgan kadının çığlıkları üzerine kaçtı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edilen Günay, aynı gece saklandığı evde yakalandı. Günay, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Günay hakkında, 'Kasten yaralama ve yağma' ile 'cinsel saldırı ve taciz' suçlarından dava açıldı. Benzer suçlardan poliste 13 ayrı suç kaydı olan Serdar Günay'ın yargılanmasına devam edildi.

Söke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın dün görülen 2'nci duruşmasına Günay, tutuklu bulunduğu Söke Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Pelin Yarmacı ise duruşmaya gelmedi. Savcının esas hakkındaki mütalaasını açıkladığı duruşma 24 Kasım Salı gününe erteledi.

'KARARIN ÇIKMASINI BEKLİYORUZ'

Duruşmadan sonra açıklama yapan Pelin Yarmacı'nın avukatı Ezgi Tezcan Yaşar, "Duruşmada savcı, sanık Serdar Günay'ın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını istedi. Ancak sanık avukatının savunma yapmak için ek süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi. Önümüzdeki duruşmada kararın çıkmasını bekliyoruz" dedi.