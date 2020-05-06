MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, İş Bankası çalışma saatleri
ABONE OL
06.05.2020 - 16:48 |

Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, İş Bankası çalışma saatleri

Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında bazı bankalar Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan tavsiye kararı neticesinde çalışma saatlerinde düzenlemelere gitmişti. Düzenlemelerin ardından Mayıs ayı normalleşme takviminin açıklanmasının ardından vatandaşlar bankalarda normal çalışma saatlerine dönmeye başladı. Peki Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, İş Bankası çalışma saatleri

Banka çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye Bankalar Birliği tarafından bankaların çalışma kararları ile ilgili tavsiye kararı almıştı. Kararın alınmasının ardından bazı bankalar çalışma saatleri ile ilgili düzenlemelere gitmişti. Peki Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Ziraat Bankası çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak belirlendi.TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 09:00-17:00 arası olarak belirlendi

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Halkbank çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak belirlendi.TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 09:00-17:00 arası olarak belirlendi.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Vakıfbank çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak belirlendi.TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 09:00-17:00 arası olarak belirlendi.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank tarafından dün yapılan açıklamada hizmetlerde aksama yaşanmaması adına şubelerin 28 Nisan Salı gününden itibaren 09:00-17:00 arasında hizmet vereceği duyuruldu

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Şekerbank, İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası çalışma saatleri 09:00- 17:00 saatleri arası olarak yeniden eskiye dönmeye başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine yaklaşık 6 bin aracın giriş yaptığı bildirildiMuğla'nın Bodrum ilçesine, seyahat kısıtlamasının kaldırılması kararının ardından yaklaşık 6 bin aracın girdiği, ilçe trafiğinde yüzde 25 oranında artış yaşandığı öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avcılar'da polisi gören 'torbacı' 3 araca çarparak kaçtı

Avcılar'da polisi gören 'torbacı' 3 araca çarparak kaçtı

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Sarıkız bu yıl yalnız ağladı!

Sarıkız bu yıl yalnız ağladı!

Sıradaki Haber