Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, İş Bankası çalışma saatleri

Banka çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye Bankalar Birliği tarafından bankaların çalışma kararları ile ilgili tavsiye kararı almıştı. Kararın alınmasının ardından bazı bankalar çalışma saatleri ile ilgili düzenlemelere gitmişti. Peki Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Ziraat Bankası çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak belirlendi.TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 09:00-17:00 arası olarak belirlendi

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Halkbank çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak belirlendi.TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 09:00-17:00 arası olarak belirlendi.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Vakıfbank çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak belirlendi.TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 09:00-17:00 arası olarak belirlendi.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank tarafından dün yapılan açıklamada hizmetlerde aksama yaşanmaması adına şubelerin 28 Nisan Salı gününden itibaren 09:00-17:00 arasında hizmet vereceği duyuruldu

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Şekerbank, İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası çalışma saatleri 09:00- 17:00 saatleri arası olarak yeniden eskiye dönmeye başladı.