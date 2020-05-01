Bankalar ve kargolar bugün açık mı? 1 Mayıs bankalar ve kargolar bugün açık mı?

Bankalar ve kargolar bugün açık mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kargo bekleyen vatandaşlar kargo şubelerinin bugün içerisinde dağıtıma devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki Bankalar ve kargolar bugün açık mı?

1 MAYIS'TA BANKA VE KARGOLAR AÇIK MI?

1 Mayıs Türkiye'de resmi tatil ilan edilen günler arasında bulunuyor.1 Mayıs’ta PTT şubeleri çalışmayacak ama kargo firmalarının bazı şubeleri firmalara göre değişiklik göstererek açık olabilecek.

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine genelge gönderildi. Genelgede kargo ile ilgili detay yer aldı.

İşte bakanlığın yayınladığı sokağa çıkma yasağı genelgesinde istisna kapsamında olan kişiler kısmında yer alan ayrıntı:

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil),yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar...

BANKA ŞUBELERİ AÇIK OLACAK MI?

Bankalar ise 1 Mayıs'ın resmi tatil olması ve sokağa çıkma yasağı kısıtlaması nedeniyle 81 ilde de kapalı olacak