Son 91 yÄ±lÄ±n en kurak senesiniÂ geÃ§iren Edirne'de, kente iÃ§me suyunu saÄŸlayan KayalÄ±kÃ¶y BarajÄ±'nda doluluk oranÄ±nÄ±nÂ yÃ¼zde 2'ye dÃ¼ÅŸmesiyleÂ iÃ§me suyu, SÃ¼loÄŸlu BarajÄ±'ndan alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. Ancak buradaki barajÄ±n da kuraklÄ±kla doluluk oranÄ± yÃ¼zde 23'e dÃ¼ÅŸÃ¼nceÂ kente iÃ§me suyunu saÄŸlayan Edirne Belediyesi,Â yer altÄ± sularÄ±na yÃ¶neldi. Belediye ekipleri, 12 kuyudan kentin yÃ¼zde 30 iÃ§me suyunu ÅŸebekeye basmaya baÅŸladÄ±. KuraklÄ±kla birlikte alternatif olarak aÃ§Ä±lan kuyularda suyunÂ 15 metreden 95 metreye dÃ¼ÅŸmesiyle Edirne Belediyesi ekipleri, PaÅŸaÃ§ayÄ±rÄ± mevkisinde 3 kuyu daha aÃ§ma kararÄ± aldÄ±. AÃ§Ä±lan kuyularla birlikte kentin yÃ¼zde 50 iÃ§me suyunun saÄŸlanmasÄ± hedefleniyor.Â



'5-6 AYLIK SUYUMUZ VAR, LÃœTFEN TASARUFLU KULLANALIM'



Edirne Belediye BaÅŸkanÄ±Â GÃ¼rkan, kentin iÃ§me suyunu saÄŸlayan SÃ¼loÄŸlu BarajÄ±'nda 5-6 aylÄ±k su kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aÃ§Ä±lacak kuyularlaÂ iÃ§me suyunun yÃ¼z 50'sini yer altÄ± sularÄ±ylaÂ karÅŸÄ±lamayÄ± hedeflediklerini sÃ¶yledi. GÃ¼rkan, "Su yaÅŸamsal bir ÅŸey ve bunu baÅŸka bir ÅŸeyle ikame etme ÅŸansÄ±mÄ±z yok. Edirneâ€™nin 2 barajdan ve iÃ§me suyu kuyularÄ±ndan suyunu temin ediyorduk. Åžu anda yaklaÅŸÄ±k 5-6 aylÄ±k suyumuz var, SÃ¼loÄŸlu ve KayalÄ± barajlarÄ±nda. Burada da 12 kuyu aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±k. Buna ek olarak 3 kuyu daha aÃ§Ä±yoruz. Toplamda 15â€™e Ã§Ä±kacak. Ä°Ã§me suyu kuyularÄ±mÄ±zdan suyumuzun yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 30â€™unu karÅŸÄ±layabiliyorduk. Ã–yle bir imkanÄ±mÄ±z vardÄ±. Hem mevcut kuyularda bakÄ±m ve kapasite yÃ¼kseltmeÂ hem de yeni aÃ§Ä±lan 3 kuyuyla ihtiyaÃ§ olduÄŸunda suyumuzun yÃ¼zde 50â€™sini karÅŸÄ±layabileceÄŸiz. Ama asÄ±l olan tabiÂ ki diÄŸer taraftan daÂ sulama ve iÃ§me suyu olmak Ã¼zere mÃ¼ÅŸterek amaÃ§lÄ±, barajlardan suyu tasarruflu kullanmak. Buradan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za da Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±yorum;Â lÃ¼tfen suyumuzu tasarruflu kullanalÄ±m. Sadece bugÃ¼n iÃ§in deÄŸilÂ son 91 yÄ±lÄ±n en kurak mevsimini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in deÄŸil. Su yaÅŸam kaynaÄŸÄ±, su hayat. O nedenle evlerde, banyolarda, tuvaletlerde, mutfaklarda, iÅŸ yerlerinde, araba yÄ±karken her ÅŸeyde suyu mutlak surette tasarruflu kullanÄ±p, bizden sonraki gelecek nesilleri de dÃ¼ÅŸÃ¼nerek hareket etmemiz gerekiyor" diye konuÅŸtu.Â



'10-15 METREDEN Ã‡IKAN SU, 95 METREDE Ã‡IKIYOR'



KuraklÄ±kla birlikte suyun 15 metreden 95 metreye Ã§ekildiÄŸine dikkat Ã§eken GÃ¼rkan, "Bundan 15 yÄ±l Ã¶nceleri buralarda 10-15 metrelerde su bulabiliyorduk. Åžu anda bu kuyuyu 95 metrede aÃ§tÄ±k. Bu da yer altÄ± sularÄ± Ã§ekiliyor, dediÄŸimizin Ã§ok somut bir gÃ¶stergesi. Buradan saatte 100 metrekÃ¼p su alacaÄŸÄ±z ve diÄŸer 2Â kuyu da hemen peÅŸi sÄ±ra aÃ§Ä±lÄ±yor. DediÄŸim gibi toplam 15 kuyuya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, Edirneâ€™nin toplam su ihtiyacÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 50â€™sini karÅŸÄ±layabilecek bir kapasiteye ulaÅŸmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z" dedi.



'SÃœLOÄžLU BARAJI'NDAKÄ° SU, 4 AY Ä°DARE EDER'



Kentin iÃ§me suyunu saÄŸlayan KayalÄ±kÃ¶y BarajÄ±'nda suyun dip seviyeye gelmesiyle SÃ¼loÄŸlu BarajÄ±'ndan takviye almaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±, bu barajda da 4 aylÄ±k su kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen BaÅŸkan GÃ¼rkan, "SÃ¼loÄŸlu BarajÄ±â€™nda yaklaÅŸÄ±k 14 milyon metrekÃ¼p su var, Ã¶lÃ¼ hacim dahil. Oradan alacaÄŸÄ±mÄ±z su bizi yaklaÅŸÄ±k olarak 4 ay idare edecek. Son yaÄŸmurlarla KayalÄ±kÃ¶y BarajÄ±â€™nda da Ã§ok az da olsa bir artÄ±ÅŸ sÃ¶z konusu. Ä°kisiyle birlikte toplamda 6 aylÄ±k bir su sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor. Her tÃ¼rlÃ¼ tedbiri aldÄ±k, almaya da devam ediyoruz. Åžimdi burada bu kuyularÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kuyulardan Ã§Ä±kan suyu BuÃ§uktepe mevkisindeki ana depolarÄ±mÄ±za basÄ±yoruz. Buradan taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ishale hattÄ±nda bir sorunumuz vardÄ±, Ã§ok eski hattÄ±. Åžimdi bu hattÄ± yeniliyoruz. BugÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlayacak. 100 yÄ±l dayanma kapasitesi olan boru Ã§eÅŸidiyle deÄŸiÅŸtiriyoruz hattÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸlar mevsim normallerinin Ã§ok altÄ±na. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hiÃ§ yok. Bunlar bizim ileriye yÃ¶nelik aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirler, geleceÄŸe yÃ¶nelik tedbirler. O nedenle barajlar inÅŸallah tekrar dolar, bizim de kuyulardaki yer altÄ± rezervlerini geleceÄŸe taÅŸÄ±ma ÅŸansÄ±mÄ±z olur" diye konuÅŸtu.







Â