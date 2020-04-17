17.04.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul
Barış’ların tahliye talebi reddedildi
OdaTv’nin “Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine OdaTv ulaştı” başlıklı haberi nedeniyle MİT Kanunu kapsamında tutuklanan OdaTv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve OdaTv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın avukatlarının yeni infaz düzenlemesi kapsamında serbest bırakılması talebi reddedildi.
ELİF ALTIN İstanbul
Talebi değerlendiren İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, “Mevcut delil durumu, yasada öngörülen ceza miktarı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde adı geçen şüpheliler hakkında tutukluluk tedbirinin ölçülü olduğunu” belirtti ve tahliye talebini kabul etmedi.
Corona ilacı için heyecanlandıran gelişmeTürkiye'de ve dünyada corona aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Corona virüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.