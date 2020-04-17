Barış’ların tahliye talebi reddedildi

Talebi değerlendiren İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, “Mevcut delil durumu, yasada öngörülen ceza miktarı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde adı geçen şüpheliler hakkında tutukluluk tedbirinin ölçülü olduğunu” belirtti ve tahliye talebini kabul etmedi.