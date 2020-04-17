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17.04.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Barış’ların tahliye talebi reddedildi

OdaTv’nin “Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine OdaTv ulaştı” başlıklı haberi nedeniyle MİT Kanunu kapsamında tutuklanan OdaTv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve OdaTv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın avukatlarının yeni infaz düzenlemesi kapsamında serbest bırakılması talebi reddedildi.

Barış’ların tahliye talebi reddedildi
ELİF ALTIN İstanbul

Talebi değerlendiren İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, “Mevcut delil durumu, yasada öngörülen ceza miktarı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde adı geçen şüpheliler hakkında tutukluluk tedbirinin ölçülü olduğunu” belirtti ve tahliye talebini kabul etmedi. 

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