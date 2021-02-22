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22.02.2021 - 10:14 | | DHA

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi!

Kocaeli’nde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Fatih Işık (38) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası Işık’ın cenazesi bugün Körfez’de toprağa verilecek.

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi!

Kaza, gece saatlerde, D-100 Karayolu Körfez Barbaros Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Fatih Işık’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan Fatih Işık itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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2 çocuk babası Fatih Işık’ın cenazesi bugün Körfez’de toprağa verilecek.

 

 

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