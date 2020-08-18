Bartın- Kastamonu sınırlarında küpeli su yılanı görüldü!

Bartın ve Kastamonu sınırlarını kapsayan 37 bin 753 hektarlık alana sahip Küre Dağları Milli Parkı, biyolojik açıdan çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de yaşayan 160 memeli türünün 48'i bu parkta yaşıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sinop 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, milli parktaki envanter çalışması sırasında, 2 metre boyundaki küpeli su yılanını görüntüledi.

Zehirsiz olan su yılanı, kanyon içindeki kayanın üzerinden dereye girerek, gözden kayboldu.