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13.06.2020 - 12:45 | | DHA

Bartın’da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Bartın’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 12si, tutuklandı.

Bartın’da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Bartın ve Ulus Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezi ve Ulus ilçesi ile İstanbul’da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında, 17 kişi gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderdi. 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Yemek için satılan 700 kedi kurtarıldıCorona virüsün dünyaya yayıldığı Çin'de satılmak üzere kafesler içinde tutulan 700 kedi kurtarıldı. Hayvanların restoranlarda yemek olarak sunulmaya hazırlandığı bildiriliyor.
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