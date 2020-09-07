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07.09.2020 - 16:41 | | AA

Başkentte bir kişi çalıştığı bankadan 4,5 milyon liralık hırsızlık yaptı!

Ankara'nın Yenişehir ilçesinde bir güvenlik görevlisi, çalıştığı banka nakil aracından 4,5 milyon lirayı alarak kaçtı.

Başkentte bir kişi çalıştığı bankadan 4,5 milyon liralık hırsızlık yaptı!

Alınan bilgiye göre, güvenlik görevlisi Ayhan B, birlikte çalıştığı görevli A.Ö. ile özel bir bankanın Vatan Caddesi'ndeki şubesine geldi. A.Ö'yü  şubeye bırakan Ayhan B, bir işi olduğunu belirterek, kısa sürede döneceğini söyledi.

Bir süre sonra nakil aracının park edilen yerde olmadığını gören ve Ayhan B'nin dönmemesi üzerine şüphelenen A.Ö, şirketi arayarak yetkililere durumu  bildirdi.

Yapılan incelemede, aracın aynı cadde üzerindeki başka bir bankanın  önünde olduğu belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kısa  süreli incelemenin ardından banka nakil aracının terk edildiğini tespit etti.

Para dolu çantanın da araç içerisinde bulunmaması üzerine araştırma  başlatan ekipler, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda zanlının para dolu  çantayla ağabeyi Selahattin B'ye ait 06 JV 629 plakalı araca binerek, olay  yerinden ayrıldığını belirledi.

A.Ö'nün ifadesine başvuran ekipler, Ayhan B'nin yakalanması için  çalışma başlattı.

 

 

 

 

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