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11.11.2020 - 21:56 |

Başvuru yapanlar soruyor: KYK 2020 burs sonuçlarını açıkladı mı? Yurt başvuruları başladı mı?

Günler ilerledikçe KYK burs sonuçları için heyecan artıyor. Başvuru yapan binlerce kişinin gözü sürekli olarak Kredi Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda...

Başvuru yapanlar soruyor: KYK 2020 burs sonuçlarını açıkladı mı? Yurt başvuruları başladı mı?

KYK burs sonuçları açıklandı mı? Yurt başvuruları başladı mı? sorusu son günlerin en çok yöneltilen sorusu arasında... Binlerce öğrenci sonuç tarihi için bekleyişte ve sürekli olarak Kredi Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi siteleri ziyaret ediliyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuç tarihi hakkında Gençlik ve Spor bakanlığı ile Kredi Yurtlar Kurumu'ndan net bir tarih geçilmedi. Geçen yıl sonuçlar 16 Kasım'da açıklanmıştı, bu yıl da sonuçların aynı tarihlerde açıklanması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı. Üniversitelerin yüz yüze eğitim tarihlerinin belli olmasıyla birlikte yurt başvurularının da tarihinin belli olması bekleniyor. Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet adresini takip edebilirsiniz.

KYK BURSU NE KADAR? (2020)

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

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