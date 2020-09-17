Bat Yemeği nasıl yapılır? İşte Bat Yemeği tarifi ve malzemeleri

Tokat bölgesinin meşhur yemeği olan bat yemeği tarifini sizinle paylaştık. Doyurucu, lezzetli ve sağlık deposu olan bat yemeği, kilo vermenize de yardımcı olacaktır. Yeşil mercimek ve ince bulgur ile yapılan bat yemeğini evinizde yapmak oldukça basit. Peki, bat yemeği nasıl yapılır? İşte bat yemeği tarifi...

Malzemeler:

-1 su bardağı yeşil mercimek

-1 çay bardağı ince bulgur

-Kuru sağan

-Maydanoz

-Yeşil soğan

-1 yemek kaşığı domates salçası

-Limonsuyu, nar ekşisi, tuz,

Nasıl yapılır?

-Öncelikle mercimekleri derin bir tencere de yumuşayana kadar haşlayın.

-Ocağın altını kapatınca ince bulgurları mercimeklerin üzerine dökün ve karıştırın.

-Mercimeği haşladığımızda kalan su bulgurun yumuşamasını sağlayacaktır.

-Soğanı ve tüm yeşillikleri ince ince doğrayın.

-Salçayı soğuk suyun içinde karıştırıp sıvı hale getirin.

-Yeşillikleri ve salçayı ekleyin.

-Daha sonra tuz, limon suyu,nar ekşisi,kırmızı biber ile tatlandırın.

-Bir miktar daha soğuk su ilave edin ve karıştırıyoruz.

Afiyet olsun.