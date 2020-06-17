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17.06.2020 - 12:59 |

Bay Yanlış konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?

Can Yaman ve Özge Gürel'in başrolünde olduğu 'Bay Yanlış' dizisi 26 Haziran günü başlıyor. Romantik komedi sevenlerin ilgiyle takip edeceği dizinin konusu, oyuncuları şimdiden merak edilmeye başlandı. İşte yeni projeye ilişkin bilgiler...

Bay Yanlış konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?

Yakında televizyonda yepyeni bir dizi start veriyor. 'Bay Yanlış' adlı dizinin başrolünde ünlü oyuncu Can Yaman ve Özge Gürel bulunuyor. Dizinin başlamasına kısa süre kala 'Bay Yanlış konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?' soruları yöneltiliyor.

BAY YANLIŞ OYUNCULARI

Can Yaman ve Özge Gürel’in başrolünde olduğu dizede ikiliye Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Suat Sungur, Kimya Gökçe Aytaç ve Taygun Sungar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.

BAY YANLIŞ KONUSU

Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan bir barmen olarak çalışmaktadır. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! "JİHA ile yakalandılar"Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde otomobille yanına yaklaştıkları İ.E. adlı kişiyi tabancayla öldürüp, kaçan 3 kişinin, Jandarma İnsansız Hava Aracının (JİHA) takibiyle yakalandığını açıkladı. İ.E.'nin vurulma ve şüphelilerin yakalanma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Öte yandan Soylu, 'Türkiye içerisindeki son terörist rakamı 438'dir. İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına, 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz' dedi.
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