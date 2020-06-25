Bay Yanlış ne zaman başlıyor? Bay Yanlış oyuncuları kimler? İşte 1. bölüm fragmanı...
Bay Yanlış 1. bölüm fragmanı yayınlandı ve dikkat çekmeye başardı. Televizyon izleyiciler yeni dizi Bay Yanlış hakkında araştırmalara başladı. FOX TV'de ekrana gelecen olan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Bay Yanlış ne zaman başlıyor? Bay Yanlış oyuncuları kimler? İşte dizinin ilk bölüm fargmanı ve diziye dair merak edilenler...
Bay Yanlış dizisinin ilk bölüm fragmanı teşevizyonda yayınlanmaya başladı. FOX TV'de izleyici karşısına çıkacan olan dizi, izleyicileri meraklandırdı. Bay Yanlış dizisinin yayın tarihi de açıklandı. Peki Bay Yanlış ne zaman başlıyor, oyuncular kimler? İşte Bay Yanlış dizisi hakkında merak edilenler...
BAY YANLIŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bay Yanlış dizisi ilk bölümüyle 26 Haziran 2020 Cuma günü 20:00'de FOX TV'de yayınlanacak.
BAY YANLIŞ OYUNCULARI KİMLER?
Özgür Atasoy Can Yaman
Ezgi İnal Özge Gürel
Cansu Akman Fatma Toptaş
Deniz Koparan Cemre Gümeli
Levent Yazman Gürgen Öz
Ozan Dinçer Serkay Tütüncü
Serdar Öztürk Sarp Can Köroğlu
Soner Seçkin Taygun Sungar
Nevin Yılmaz Feri Baycu Güler
Ünal Yılmaz Suat Sungur
Sevim Atasoy Lale Başar
Emre Eren Anıl Çelik
Gizem Sezer Ece İrtem
Ercüment Şengezer
İrem Doğan Kimya Gökçe Aytaç
Fitnat Atasoy
Zeynep Yazman
Ebru Atasoy
Kerem Soydan
BAY YANLIŞ KONUSU NEDİR?
Ezgi, erkek arkadaşı Soner‘e düzenlediği sürpriz doğum günü partisinde aldatıldığını öğrenir. Ezgi için zor günler yine başlamıştır. Soner’le birlikte yaşadığı evden ayrılmak zorunda kalan Ezgi bu arada işinden de olur. Bu süreç yeni kararlar almasına sebep olur. Artık “Yanlış” erkeklerden uzak duracak ve doğru erkeği bulacaktır. Bu kararını uygulamasında ona yardımcı olacak kişi ise tam anlamıyla bir bay yanlış olan yeni komşusu Özgür’dür.
BAY YANLIŞ FRAGMAN