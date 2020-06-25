Bay Yanlış ne zaman başlıyor? Bay Yanlış oyuncuları kimler? İşte 1. bölüm fragmanı...

Bay Yanlış dizisinin ilk bölüm fragmanı teşevizyonda yayınlanmaya başladı. FOX TV'de izleyici karşısına çıkacan olan dizi, izleyicileri meraklandırdı. Bay Yanlış dizisinin yayın tarihi de açıklandı. Peki Bay Yanlış ne zaman başlıyor, oyuncular kimler? İşte Bay Yanlış dizisi hakkında merak edilenler...

BAY YANLIŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bay Yanlış dizisi ilk bölümüyle 26 Haziran 2020 Cuma günü 20:00'de FOX TV'de yayınlanacak.

BAY YANLIŞ OYUNCULARI KİMLER?

Özgür Atasoy Can Yaman

Ezgi İnal Özge Gürel

Cansu Akman Fatma Toptaş

Deniz Koparan Cemre Gümeli

Levent Yazman Gürgen Öz

Ozan Dinçer Serkay Tütüncü

Serdar Öztürk Sarp Can Köroğlu

Soner Seçkin Taygun Sungar

Nevin Yılmaz Feri Baycu Güler

Ünal Yılmaz Suat Sungur

Sevim Atasoy Lale Başar

Emre Eren Anıl Çelik

Gizem Sezer Ece İrtem

Ercüment Şengezer

İrem Doğan Kimya Gökçe Aytaç

Fitnat Atasoy

Zeynep Yazman

Ebru Atasoy

Kerem Soydan

BAY YANLIŞ KONUSU NEDİR?

Ezgi, erkek arkadaşı Soner‘e düzenlediği sürpriz doğum günü partisinde aldatıldığını öğrenir. Ezgi için zor günler yine başlamıştır. Soner’le birlikte yaşadığı evden ayrılmak zorunda kalan Ezgi bu arada işinden de olur. Bu süreç yeni kararlar almasına sebep olur. Artık “Yanlış” erkeklerden uzak duracak ve doğru erkeği bulacaktır. Bu kararını uygulamasında ona yardımcı olacak kişi ise tam anlamıyla bir bay yanlış olan yeni komşusu Özgür’dür.

BAY YANLIŞ FRAGMAN