Bay Yanlış 9. bölümü ile bu akşam seyircisi ile buluşuyor. Cuma günleri ekrana gelen dizinin başlamasıyla birlikte Bay Yanlış nerede çekiliyor? Konusu nedir, oyuncuları kimler? aramaları artıyor. İşte detaylar...

BAY YANLIŞ OYUNCULARI

Can Yaman ve Özge Gürel’in başrolünde olduğu dizede ikiliye Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Suat Sungur, Kimya Gökçe Aytaç ve Taygun Sungar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.

BAY YANLIŞ KONUSU

Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan bir barmen olarak çalışmaktadır. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

BAY YANLIŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bay Yanlış dizisi İstanbul, Bodrum, Göcek, ve Fethiye'de çekiliyor.