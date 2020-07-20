Bayram ikramiyeleri yattı mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2020?

2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz 2020 tarihinde denk geliyor.Adım adım bayrama yaklaşırken emekli bayram ikramiyeleri gündeme geldi. Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin yacağı tarihi merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyelerinin verileceği tarihi açıkladı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK 2020?

Bakan Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti. Bakan Selçuk ayrıca emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

31 Temmuz Cuma-Kurban Bayramı 1.Gün

1 Ağustos Cumartesi-Kurban Bayramı 2.Gün

2 Ağustos Pazar-Kurban Bayramı 3.Gün

3 Ağustos Pazartesi-Kurban Bayramı 4.Gün