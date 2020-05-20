Bayram tatili ne kadar, 9 gün mü? Bayram ayın kaçında, ne zaman?

Üç aylar içerisinde bulunan Ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kaldı. İslam dünyası için önemli aylar içerisinde yer alan Ramazan ayının bitmesiyle birlikte Ramazan Bayramı kutlanacak. Bayramın hangi güne denk geldiği ve tatilin kaç gün olacağı merak ediliyor. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ile ilgili araştırmalar yaplıyor. Peki bayram tatili kaç gün, ne zaman?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Ramazan Bayramı'nın 1.günü: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı'nın 2.günü: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın 3.günü: 26 Mayıs Salı

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yaptı;

"Arife gününden bayramın son gününe kadar, 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyacımızın olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum."