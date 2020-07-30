Bayramda kısıtlama olacak mı? Bayramda yasak var mı, sokağa çıkma yasağı? Bakan Koca son dakika...

Bayramda yasak var mı? Bakan Koca, bayramda dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Kurban kesimi, bayram namazı ve ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan Koca, vatandaşları salgına karşı uyardı. Peki, bayramda kısıtlama olacak mı? İşte alınan son önlemler...

BAYRAMDA KISITLAMA OLACAK MI? BAYRAMDA YASAK VAR MI?

- Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalıdır.

- Müşteri satıcı arasında el sıkışma usulü pazarlık yapılmamalıdır.

- 65 yaş üstü ve kronik hastalar hayvan satış ve kesim alanlarında bulunmamalıdır.

- Kurbanlar belirlenen yerlerde kesilmelidir.

- Kesim tercihen işin ehli tarafından en az katılımla yapılmalıdır.

- Maske mesafe el temizliğine dikkat edilmelidir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINACAK? BAYRAM NAMAZI CAMİLERDE Mİ KILINACAK?

- Cuma ve Bayram namazlarında şu tedbirlere uyulmalıdır:

- Bayram namazı ve cuma namazı sırasında kurallara uyulmalı.

- Abdeste cami şadırvanında alınmamalı, evde alınmalıdır. Aksi halde sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir.

- Maske ve sosyal mesafe kritik kuraldır. saflarda yan yana gelen iki kişi aralarına boşluk bırakmalıdır. Cami içinden çok mümkün olduğunca açık hava kullanılmalıdır.

- Vaaz ve namaz süreleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirttiği üzere kısa tutulmalıdır.

- Namaz sonunda cemaat en arka saftan başlayarak düzenli şekilde dağılmalıdır.

65 YAŞ ÜSTÜNE YASAK VAR MI?

- 65 yaş üstü büyüklerimiz ve kronik hastalar, lütfen bayram namazına gitmesin.

- Mezar ziyaretleri kalabalık ihtimali varsa mutlaka arife ve bayram sonrasına ertelenmelidir.

- Bu bayramda makbul olan ziyaret yüz yüze ziyaret değildir. Bayramlaşmalar mümkün olduğu kadar telefonla yapılmalıdır.

- Bugüne kadar uyduğumuz kuralları terk edersek, karşılaşacağımız sonuçlar tahmin edilebilir.

- Bayram boyunca hasta ziyaretinden uzak durulmalı, el öpmek veya öptürmek, tokalaşmak, sarılmak bir sonraki bayrama ertelenmeli.