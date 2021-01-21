Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Bekçilik maaşı ne kadar?

Bekçi olmak isteyen adaylar, 19 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında bekçilik sınavına katılım sağlayabilmek için başvuru işlemlerini tamamladı. Ardından 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 20 Ocak 2021 Çarşamba günü, saat 14.00’te uygulandı. Sınav günü sonrasında vekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Polis Akademisi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı, İstanbul'a (400) erkek olarak tamamlanacaktır.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

BEKÇİ MAAŞI 2021 NE KADAR?

2021 yılında bekçiler; İlkokul mezunu bekçi 4618 lira alacak. Lise mezunu bekçi 4782 lira alacak. Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira alacak.