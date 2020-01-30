30.01.2020 - 00:24 |
Benim Adım Melek 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 18. son bölümde izleyenler Melek'in hastalığını...
Benim Adım Melek 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TRT1'in büyük bir merakla takip edilen dizisi Benim Adım Melek, 18. son bölümüyle de oldukça büyük bir ilgi topladı. Reyting rekorları kıran dizinin son bölümünde Halil ve Mirza'nın locada yüzleştikleri gerçekle şok olup ellerinin kollarının bağlanması olay yarattı. İşte dizinin hayranlarının heyecanla beklediği Benim Adım Melek 19. yeni bölüm fragmanı...
BENİM ADIM MELEK 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mahkemeye sağlık raporunu sunarsa hastalığı ortaya çıkacak olan Melek, çocuklarının velayetinden vazgeçmek zorunda mı kalacak? Kerem, acısını yüreğinde taşırken annesinin üzülmemesi için çırpınıp duracak. Defne’yse halden anlamaz tavırlarıyla Melek’in yürek yarası olmaya devam edecek. Halil ve Mirza, locada yüzleştikleri gerçekle şok olurlarken, elleri kolları bağlanacak. Melek’i affedemeyen Seyitali, torunlarının uğruna nasıl bir anlaşmaya imza atacak? Beklenmedik bir misafirin sözleri Seyitali ve Cumali’yi derinden sarsarken, güçten düşen Melek’i apartmanın önünde bekleyenler kimler olacak?
BENİM ADIM MELEK 19.YENİ BÖLÜM FRAGMANI