05.03.2020 - 00:36 |
Benim Adım Melek 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Benim Adım Melek 23. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında
TRT 1'in kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Benim Adım Melek 23. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümüne Defne ve Ömer'in yaptıkları kaza damga vurdu. İşte gözlerin çevrildiği ve merakla beklenen Benim Adım Melek 24. yeni bölüm fragmanı ve 23. son bölüm kesintisiz izleme linki...
BENİM ADIM MELEK 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Defne ve Ömer, kazadan kurtulabilecekler mi? Kaza alanında her şeye tanık olan kişi ne yapmayı planlıyor? Zümrüt, deliye dönmüş halde neler olduğunu anlamaya çalışırken Cumali, yine Melek’i suçlamaya devam eder. Halil, herkesi susturmak isterken Melek’in ana yüreği daha fazla dayanamaz ve bulunduğu ortamdan nereye gideceğini bilemez bir halde çıkar gider. Bu olay Alpay’ın babalığını açığa çıkarmıştır. Adnan için hazırlanan plan ise çoktan işlemeye başlamıştır ya da Kenan öyle zannediyordur. Hastanedeki tedirgin bekleyiş devam ederken yoğun bakımdan gelen kalp cihazının sesi kimleri gözyaşlarına boğacaktır?
BENİM ADIM MELEK 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
BENİM ADIM MELEK 23. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
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