Benim Adım Melek 28. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Benim Adım Melek 27. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

BENİM ADIM MELEK 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem sözleşmeye imzasını atmış, hayalinin peşinden gitmeye karar vermiştir. Seyran, Erdal belasından kurtulmuştur. Mithat, Seyran’a sürpriz evlilik teklifi yapacaktır. Seyran, Mithat’ın teklifini kabul edecek midir? Kederini yüreğinde yaşamaya kararlı olan Cumali, eski dostuyla konuşmadan yan yana yürürken, yüreğine nasıl bir yük emanet edecektir? İkizlerin doğum günü için herkes bağ evinde toplanır. Melek yıllar önce, kendisi için yapıldığından habersiz bu eve ilk adımını attığında ne ile karşılaşacak?

BENİM ADIM MELEK 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Benim Adım Melek 28. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

BENİM ADIM MELEK 27. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Benim Adım Melek 27. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...