09.04.2020 - 14:30 |
Berber ve kuaförler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu?
Berber ve kuaförler corona virüs tedbirleri kapsamında kapatılmıştı. Büyük bir çoğunluğun evden çalıştığı şu süreçte vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu başlıkları arasında berber ve kuaförler ne zaman açılacak sorusu geliyor. Peki Berber ve kuaförlerin açılacağı tarih belli oldu mu?
Berber ve kuaförler ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun sağlanabilmesi için kapatılan berber ve kuaförler ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Büyük bir bölümün evden çalıştığı bu süreçte berber ve kuaförlerin açılacağı tarih merak ediliyor. Peki Berber ve kuaförler ne zaman açılacak tarih belli oldu mu?
BERBER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Berber ve kuaförlerin açılacağı tarihe ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Corona virüsün kontrol altına alınmasının ardından berber ve kuaförlerin yeniden hizmete açılması bekleniyor.
İstanbul Boğazı'nın rengi şaşırttı!İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul Boğazı'nın renginin bugünlerde değiştiğini belirterek, "İstanbul Boğazı'nın rengi bugünlerde turkuazımsı bir hale dönmeye başladı. Bunun asıl nedeni ise 3 gündür poyrazın etkili olmasıdır." dedi.