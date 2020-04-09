Berber ve kuaförler ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun sağlanabilmesi için kapatılan berber ve kuaförler ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Büyük bir bölümün evden çalıştığı bu süreçte berber ve kuaförlerin açılacağı tarih merak ediliyor. Peki Berber ve kuaförler ne zaman açılacak tarih belli oldu mu?

BERBER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Berber ve kuaförlerin açılacağı tarihe ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Corona virüsün kontrol altına alınmasının ardından berber ve kuaförlerin yeniden hizmete açılması bekleniyor.