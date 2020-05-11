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11.05.2020 - 02:12 |

Berberler bugün açılıyor mu, berberler bugün ne zaman saat kaçta açılacak? 11 Mayıs Berberler ve Kuaförler çalışma saatleri

Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak sorusu ile ilgili müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Milyonlarca vatandaşımızın açılmalarını merakla beklediği berberler ve kuaförler ile ilgili ne zaman, saat kaçta açılacak sorusunun yanıtını ve çalışma saatlerini bir araya getirdik...

Berberler bugün açılıyor mu, berberler bugün ne zaman saat kaçta açılacak? 11 Mayıs Berberler ve Kuaförler çalışma saatleri

Haftalardır 'Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak?' sorusuna bir cevap bulunmaya çalışılıyor. Hem iş yeri sahipleri hem de vatandaşlar bir tarih bekliyor. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

BERBERLER VE KUAFÖRLER AÇILIYOR!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonları işletmeler bugün (11 Mayıs Pazartesi) itibaren kontrollü şekilde faaliyete geçecek.

BERBER VE KUAFÖRLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı, 6 Mayıs 2020'de valiliklere bir genelge göndererek, berber, kuaförler ve güzellik salonlarının çalışma esaslarını belirledi. Genelgeye göre, berber, kuaför ve güzellik salonları, 09.00-21.00 saatlerinde çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek.

 

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