Sevgilisi Casim Ozan Çeltik tarafından 15 Ocak 2019 yılında yüzüne asit dökülen Berfin Özek şikayetinden vazgeçti. Berfin Özek'in yüzüne asit dökülmesinin ardından sevgilisi Casim Ozan Çeltik 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Berfin Özek tarafından yapılan açıklamada Ozan'ı seviyorum onunla evlenmek istiyorum bu yüzden şikayetimden vazgeçiyorum açıklamasında bulunuldu. Peki Berfin Özek ve Casim Ozan Çeltik kimdir?

BERFİN ÖZEK, CASİM OZAN ÇELTİK KİMDİR?

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, 15 Ocak 2019 tarihinde okuldan eve dönerken sevgilisi Casim Ozan Çeltik tarafından önü kesilmiş ve yüzüne asit atılmıştı. Olayın ardından 13 yıl hapis kararı verilen erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik hakkında Berfin Özek bugün şikayetinden vazgeçti. Berfin Özek 7 Ocak 2020 tarihinde görülen davada gülmenin kendisi için ne kadar zor olduğunu duruşma sırasında elinin ve ayağının titrediğini açıklamış hesap sormak istedim açıklamasında bulunmuştu. Berfin Özek duruşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada verilen cezayı yetersiz bulduğunu açıklamıştı.

BERFİN ÖZEK ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek, (20) yüzüne asit döken ve bu suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23) hakkındaki şikayetinden vazgeçti. 'Ozan'ı seviyorum onunla evlenmek istiyorum, bu yüzden şikayetimden vazgeçiyorum' diyerek şikayetini geri çeken Berfin Özek'i dava sürecinde büyük destek veren İskenderun Kadın Platformu, yaptığı açıklamada, "Öldüren sevgi istemiyoruz,' şiarımıza ters düştüğünden, bu saatten sonra Berfin Özek ile ilgili hiç bir çalışmada yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" dedi.

NE YAŞANMIŞTI?

İskenderun'un Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta geçen yıl 15 Ocak 2019'da meydana gelen olayda; dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı. Berfin, çağırılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu, ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.

'ÖLDÜRME KASTI'NI KALDIRIP, 'KASTEN YARALAMA' TALEP EDİLDİ

Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, yeni mütalaasında 'öldürme kastının olmadığına' dair hukuki değerlendirme yaptı. Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan ceza alması talep edildi. Dün görülen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik'i 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Casim Ozan Çeltik'e verilen cezayı yetersiz bulan Berfin Özek ise karar sonrasında yaptığı açıklamada, "Verilen ceza çok kısa bir süre, benim acılarıma eş değer mi? Sorarım size, benim acılarıma eş değer mi? O kadar kıvrandım, gözlerim görmüyor, yemek yiyemiyor, nefes alamıyordum. Hatta konuşamıyordum. Davanın peşini bırakmayacağım. Eski güzelliğimi bana verebilecekler mi? Hayır. Gözlerim gitti, gözlerim görmüyor. Bir gözüm yüzde 30 görüyor. Bulanık görüyorum, kitap okuyamıyorum, uzağı seçemiyorum" demişti.