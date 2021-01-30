Berkin davasında polise 9 yıla kadar hapis istendi

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz polis memuru sanık F.D. SEGBİS ile katıldı. Duruşmada Berkin’in annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ile taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da izledi.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanık polis memuru F.D.’nin suç tarihinde olay yerinde grup gazcı personeli olarak görevlendirildiğini belirtti. Mütalaada, İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvarı Amirliği’nin raporunda, Berkin’in kuvvetle muhtemel sanık polis F.D tarafından vurulduğu tespitine yer verildi. 24 Ocak 2020 tarihli Foça Jandarma Komando okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı tarafından verilen ek bilirkişi raporuna da yer verilen mütalaada, raporda sanığın asli kusurlu, maktulün tali kusurlu olduğunun, maktulün gösterici grupla hareket ettiğinin kuvvetle muhtemel olduğu, olayın istem dışı ve anlık olarak gerçekleştiğinin kuvvetle muhtemel olduğunun bildirildiği anlatıldı.

Mütalaada savcı sanık polis memuru F.D.’nin “bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın açıklanmasının ardından anne Gülsüm Elvan tepki göstererek “Allah kahretsin böyle insanları. Çocuk katilleri” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Anne Elvan’ı, Canan Kaftancıoğlu sarılarak teselli etti.