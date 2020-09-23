Ä°stanbul 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmaya tutuksuz sanÄ±k F.D. Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) ile baÄŸlandÄ±. DuruÅŸma salonunda Berkin Elvan'Ä±n annesi GÃ¼lsÃ¼m Elvan, babasÄ± Sami Elvan ve kardeÅŸi Gamze Elvan ile taraf avukatlarÄ± yer aldÄ±. DuruÅŸmayÄ± izleyenler arasÄ±nda CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kuluÂve CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸluÂda vardÄ±.

EREN BÃœLBÃœL'ÃœN ACISINI DA PAYLAÅžIYORUM

DuruÅŸmada sÃ¶z verilen Sami Elvan, 53 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu ve oÄŸlunun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¼ne kadar karakolda hiÃ§bir iÅŸinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek "13 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk nasÄ±l terÃ¶rist olur. Bana bunu bilimsel olarak aÃ§Ä±klayÄ±n. Trabzon'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Eren BÃ¼lbÃ¼l'Ã¼n acÄ±sÄ±nÄ± da paylaÅŸÄ±yorum. AcÄ±larÄ± kÄ±yaslÄ±yorlar. Ben siyasetÃ§i deÄŸilim, normal vatandaÅŸÄ±m. Benim Ã§ocuÄŸum terÃ¶rist olamaz" dedi.

7 YILDIR UYUYAMIYORUM

Anne GÃ¼lsÃ¼m Elvan da "17 duruÅŸmadÄ±r oÄŸlumun suÃ§suzluÄŸunu kanÄ±tlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Her ÅŸey meydanda, suÃ§lulara ceza verilmiyor. Katile soruyorum 'Ã‡ocuÄŸu ona baba dediÄŸinde benim oÄŸlum aklÄ±na geliyor mu' Ben yaÅŸayamÄ±yorum, 7 yÄ±ldÄ±r uyuyamÄ±yorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Anne Elvan da sÃ¶zlerinin ardÄ±ndan gÃ¶zyaÅŸlarÄ± eÅŸliÄŸinde duruÅŸmadan Ã§Ä±ktÄ±.

KÄ°MSENÄ°N Ã–LÃœMÃœYLE Ä°LGÄ°M YOK

Avukat savunmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÃ¶z alan tutuksuz sanÄ±k F.D. ise "BaÅŸtan beridir avukatlarÄ±n sÃ¶yledikleri varsayÄ±m Ã¼zerinedir. Hayali bir dÃ¼nyadadÄ±rlar, ispatlayamadÄ±klarÄ± ÅŸeyleri sÃ¶ylemektedirler. BaÅŸka da sÃ¶yleyecek bir ÅŸeyim yok. Ã–nceki ifadelerimde de sÃ¶yledim, kimsenin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ya da yaralanmasÄ±yla hiÃ§bir ilgim yok" dedi.

DURUÅžMA ERTELENDÄ°

Ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme heyeti, esas hakkÄ±nda mÃ¼talaasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± iÃ§in dava dosyasÄ±nÄ±n savcÄ±ya gÃ¶nderilmesine karar vererek duruÅŸmayÄ± erteledi.

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