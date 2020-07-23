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23.07.2020 - 18:26 | | AA

Beşiktaş'ta korkunç olay! Boğularak hayatını kaybetti

Beşiktaş iskelesine yakın bir mevkide yüzmek için denize giren erkek, boğularak yaşamını yitirdi.

Sinanpaşa Mahallesi Hayrettin İskelesi Sokak’ta yüzmek için denize girdiği düşünülen Ayhan Demirezen (50), suda çırpınmaya başladı. Çevredekiler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine deniz polisi, kıyı emniyeti, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi ve kıyı emniyeti tarafından denizden çıkarılarak Şehir Hatları Kadıköy Vapur İskelesine getirilen Demirezen, burada sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Beşiktaşta korkunç olay Boğularak hayatını kaybetti



Müdahale sırasında vapur seferleri bir süre durduruldu.

Trafiği durdurup yavru kediyi kurtarmıştıİstanbul D-100 Karayolu'nda trafiği durdurarak bariyerlerde mahsur kalan yavru kediyi kurtaran Nazlı Altan, o anları anlattı.  Kurtardığı yavru kediyi sahiplendiğini belirten Altan," Gerekli kontrolleri yaptırıp aşılarını tamamladıktan sonra artık evimizin bir ferdi olarak hayatını sürdürecek" dedi.
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