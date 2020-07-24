Besin Zinciri Nedir, Özellikleri Nelerdir? Örnekler İle Kısaca Besin Zinciri

Besin zinciri günümüzde piramit olarak ele alınmakta ve katmanları üzerinden kullanılmaktadır. Bu katmanların her birinde farklı hayvanlar bulunur. Aynı zamanda bu hayvanların beslenme şekilleri ve üstün gelme ayrıcalıkları değişkenlik yaratır. Bu da doğal olarak besin zinciri ne oluşturur. En büyük hayvandan mikroskobik canlılara kadar besin zinciri içerisinde belli başlı bazı kategoriler yer almaktadır.

Besin Zinciri Nedir?

Doğadaki bazı canlılar diğer canlıları besin olarak kullanır. Aynı zamanda o canlılar da başka canlılar tarafından besin olarak değerlendirilir. Canlıların birbirlerini tüketmeleri üzerinden oluşmuş olan zincir ise besin zinciri olarak bilinmektedir.

Genel olarak besin zinciri 3 ayrı kategori kapsamında ele alınır. Bunlar arasında üretici, tüketici ve ayrıştırıcı yer almaktadır. Böylece farklı katmanları üzerinden sıralanmış olan canlılar, doğanın etkin bir şekilde dengede kalmasına olanak tanır. Bu sebepten dolayı besin piramidi içerisinde yer alan tüm canlılar her birinin önemi oldukça büyüktür. Bir türün tamamen yok olması zincirin hasar görmesine ciddi oranda sebep olabilmektedir.

Besin Zinciri Özellikleri Nelerdir?

Besin zinciri tüketici ve üretici ile ayrıştırıcı kapsamında 3 değişik kategori üzerinden değerlendirilir. Bu doğrultuda üreticiler besin zincirinin ilk sırasında yer alır. Yani bitkilerdir. Fotosentez üzerinden kendi besin kaynaklarını üreterek yaşamlarını sürdürürler. İkinci sırada ise et ya da otla beslenen canlılar yer alır. Son olarak ise ayrıştırıcılar ölmüş hayvan ve bitki artıklarını kullanmak suretiyle parçalayarak onları yeniden doğaya kazandıran mikroorganizmalardır. Yani ayrıştırıcılar olarak bilinirler. Her bir kategori içerisinde hayvanlar yaşamın sorunsuz şekilde işlemesini ve devam etmesine imkan vermektedir.

Örnekler ile Kısaca Besin Zinciri

Örnek üzerinden anlatmak gerekirse besin zinciri bir piramit şeklinde ele alınır. Bu doğrultuda birinci katta üreticiler yer alır. İkinci katta ise ot ile beslenen otçul canlılar bulunur. Üçüncü kat et ile beslenen yani ikinci kattaki canlıları besin kaynağı olarak kullanan etçiller yer alır. Son katmanda ise yırtıcılar bulunur. Her bir katmanda bulunan canlılar bir alt katmandaki canlıyı besin olarak kullanır ve bu bir döngü yaratır. Bu döngü içerisinde doğa düzenli şekilde yaşamını sürdürür. Katmanlarda üzerinde farklı türler bulunur ve aynı sıralamada kesinlikle bulunmazlar. Besin zincirinin tükenmeden doğadaki yaşama devam ettirmesine en önemli olanağı tanırlar.