Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız’dan Taksim’de kaldırılan simitçi tezgahlarına ilişkin açıklama

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde bulunan simit tezgahlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta ekipleri tarafından kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

"18 AYDIR İBB’NİN HERHANGİ BİR TEMİZLİK FAALİYETİNİ GÖRMEDİK"

Açıklamayı İstiklal Caddesi’nde yapan Yıldız, “Türkiye bir hukuk devleti ve hepimiz hukuka saygılıyız. Beyoğlu İstanbul’un kalbi, merkezidir. İstiklal Caddesi tarih boyunca Beyoğlu Belediyesi’nin hizmet verdiği bir alandır. Göreve geldiğimiz günden itibaren diğer belediye başkanlarımızın yaptığı gibi temizliğiyle ilgileniyoruz, 18 ay boyunca İBB’nin burada herhangi bir temizlik faaliyetini görmedik. İstiklal Caddesi’nin zabıta çalışmalarını gerçekleştiriyoruz, görev geldiklerinden itibaren İBB ekiplerinin zabıta çalışmasını görmedik. Yeşillendirme çalışmasını yaptık, İBB’nin bu yönde bir çalışmasını görmedik. 1 yıldır ışıklandırma çalışması yapıyoruz, İBB’nin bir çalışmasını görmedik” diye konuştu.

"BİR GECEDE MASKE STANDIMIZI KALDIRDILAR"

Yıldız, “Pandemi boyunca İstiklal Caddesi’nde ilçe Hıfzıssıhha kurulu kararları gereğince uygulamalarımızı gerçekleştirdik. Maske, dezenfektan dağıttık. Ateş ölçümü yaptık, sosyal mesafenin korunması için çalışmalar yürüttük yine İBB ortada yoktu. Bir gece geldiler, maske standımızı ortadan kaldırdılar” ifadelerini kullandı.

SİMİTÇİLER 25 YILDIR BEYOĞLU BELEDİYESİ’Nİ MUHATAP ALIYOR

25 yıldır simitçilerin, mısırcıların ile kestanecilerin Beyoğlu Belediyesi’ne işgaliye ödediğini belirten Yıldız, “Belediyeyi muhatap alıyorlar. Giydikleri kıyafetler yazlık ve kışlık olarak Beyoğlu Belediyesi tarafından modacılara tasarlatılıyor, temini biz yapıyoruz. Tezgahları da aynı şekilde biz dizayn ediyoruz, kendilerine bu imkanı sağlıyoruz. Neden? Çünkü burasının dünyanın merkezi, turistik bir bölge dolayısıyla estetik olması gerekiyor. Nostaljik tramvaya uygun simitçi tezgahları var ve 25 yılıdır bu sistem devam ediyor” dedi.

"TEKELLEŞMEYİ KALDIRMANIN YÖNTEMİ BU DEĞİLDİR"

Süreci anlatan Yıldız, “Yine bir gece İBB, 18 ay sonra yeni bir çalışma yapmıyorlar, İstiklal Caddesi’ndeki simitçi tezgahlarına, ‘Beyoğlu Belediyesi logosu bulunan tezgahlarınızdaki logoyu kaldırın’ yazısı gönderiyor. Diğer taraftan da diyor ki ‘tekelleşme var’ sizin göreviniz tekelleşmeyi kaldırmaksa yöntemi bu değildir. Ondan sonraki aşama işgaliyenizi İBB’ye ödeyin. Bir kısım simitçi gidip İBB ile anlaşıyor, kalanlar da diyor ki ‘Beyoğlu Belediyesi’ni muhatap alacağız’ bu sefer İBB yetkilileri ‘Beyoğlu’ndaki simitçi ve kestaneciler tekel’ açıklaması yapıyor. Sayıyı afaki veriyorum, 30 simitçiden 15’i İBB’ye gitti, 15’İ kaldı. Beyoğlu Belediyesi’ne işgaliye ödemeye devam edecek olanlara ‘tekel’ diyorlar. Logoyu kaldırmadıkları için simitçiler bu haksızlığa maruz kaldı” diye konuştu.

"CHP İLÇE YÖNETİCİSİNİN SİMİTÇİ TEZGAHI VAR"

İBB’nin çok acımasızca hareket ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bizim iddialarımızı da gerçek dışı ifade ediyorlar ve simitçilerle ilgili ‘tekelleşme var’ diyorlar. ‘Biz bundan sonra İBB ile muhatabız’ diyenlerden bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ilçe yönetim kurulu üyesi ve ilçe saymanı, ismini vermek istemiyorum. Yani bize işgaliye ödeyen CHP’nin ilçe yöneticisi aynı zamanda burada simitçi tezgahı olan kişi, buradayken tekel değildi, İBB’ye gidince buradakiler tekel oldu bu iddialar doğru değil” ifadelerini kullandı.

"SİMİTÇİLER BİZİ MUHATAP ALMAYA DEVAM ETSİN"

Beyoğlu’na ve İstiklal Caddesi’ne hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyen Yıldız, “25 yıldır Beyoğlu Belediyesi’ni muhatap alan simitçilere de ‘bizi muhatap almaya devam edin’ diyoruz. Çünkü herhangi bir değişiklik yok, cadde ve belediye aynıdır. Beyanlarımızın hiçbiri gerçek dışı değildir. Herkesin bildiği gerçeklerdir, tam tersine İBB açıklaması gerçek dışıdır” dedi.

"HUKUK ÇÖZECEKTİR"

Alınan kararlara saygılı olduklarını belirten Yıldız, “Buralarla ilgili kararları Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) verir, bize göre alınan karar yeniden değerlendirilmelidir. Çünkü buranın ana arter olma özelliği yok, trafiğe kapalı bir alan, hizmetlerini bizim verdiğimiz bugün UKOME toplanıp yeni bir karar alacak. Nihai kararı ise İBB meclisi verecektir. Kararlara saygılıyız, zaman zaman ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyesi arasında yetki, sorumluluk tartışmaları olabilir, çözecek olan hukuktur, hukuka saygılıyız” dedi.

HENÜZ İKİLİ GÖRÜŞME OLMADI

Yıldız, “İkili görüşmelerimizde konuşarak bunların masada çözüleceğini istişare ediyoruz ama bir gecede stantlarımız ortadan kaldırılıyor maalesef ‘bunu nasıl çözeriz’ diye İBB herhangi bir teklifle bize gelmedi” diye konuştu.