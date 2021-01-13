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13.01.2021 - 10:51 | | İHA

Bilgisayar hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Şişli’de bekçilerin durdurduğu şahsın üstündeki hoparlörden uyuşturucu çıktı. Zanlının çantasında bulunan farenin (mouse) ise hassas terazi olduğu anlaşıldı.

İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada bilgisayar hoparlöründen uyuşturucu çıktı. Şahsın çantasında bulunan farenin (mouse) ise hassas terazi olduğu anlaşıldı.

Olay, önceki gün saat 02.15 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi Harbiye Çayırı Sokak üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece devriye gezen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliğine bağlı “Gece Kartalları” diye tabir edilen Çarşı ve Mahalle bekçileri, bir şahsın durumundan şüphelendi. Bunun üzerine şahsın üst aramasını yapan bekçiler ardından elindeki poşetin içerisindeki bilgisayar hoparlörünü ve faresini inceledi.

HOPARLÖRDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan incelemeler sırasında hoparlörde özel bir düzenek olduğunu fark eden bekçiler, içerisini açtığında poşete gizlenmiş satışa hazır 21.75 gram metamfetamin ele geçirdi. Ayrıca fareyi de inceleyen bekçiler, aslında hassas terazi olduğunu gördü. Aramaların ardından bekçiler uyuşturucuya, hassas teraziye, tablete ve uyuşturucu madde ticaretinden kazandığını düşünülen 55 liraya el koydu.

HOPARLÖRLÜ TORBACI TUTUKLANDI

Yapılan GBT sorgusunda bir suçtan da aranması bulunduğu öğrenilen H.N. adli işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen H.N. çıkartıldığı mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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