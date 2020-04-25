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25.04.2020 - 09:43 |

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den son dakika corona virüs açıklaması:Süreç başladı!

Corona virüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü 24 Nisan corona virüs verilerini değerlendirdi. Özlü, salgında iniş sürecinin başladığını, genel itibariyle zirve noktaya ulaşıldığını söyledi.

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den son dakika corona virüs açıklaması:Süreç başladı!

Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, Türkiye'deki salgınla ilgili 24 Nisan verileriyle ilgili umut veren yorumlar yaptı

İYİLEŞEN HASTA SAYISI, VAKA SAYISINI GEÇTİ

Türkiye'de Corona virüs nedeniyle son 24 saatte 109 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 2 bin 600'e yükseldi. Bugün 38 bin 351 yeni test yapıldı ve 3 bin 122 yeni teşhis kondu. Yoğun bakımdaki vaka sayısı bin 790 olurken, solunum cihazına bağlanan hasta sayısı 929 olarak kayıtlara geçti. Bugün iyileşen hasta sayısıysa 3 bin 246 oldu. Böylece ilk kez iyileşen hasta sayısı yeni teşhis konulan sayısını geçti. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 21 bin 737 oldu.Yapılan toplam test sayısı 830 bin 257'ye çıkarken, toplam vaka sayısı da 104 bin 912 olarak kayda geçti.

"SALGINDA İNİŞ SÜRECİ BAŞLADI"

Bu rakamları değerlendiren Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, "Gördüğümüz kadarıyla artık Türkiye salgında iniş dönemine girdi. Tabi tek günlük veri ile değerlendirme yapmak yanıltıcı olabilir. Önümüzdeki günlerdeki trende de bakmak lazım. Ama genel itibariyle piki tamamlamış görünüyoruz. 11 Nisan'da 5 bini aşkın vaka ile en yüksek sayıyı gördük. Ondan sonra durağanlaşma ardından da düşüş başladı. Bu sevindirici çünkü Avrupa ülkeleri bu trendi yakalamaları 12 hafta sürdü. Bize ise 5-6 haftada bunu yakalamış olduk. Daha az kayıpla, daha az hasarlar salgını yönetiyoruz. Umarım bu gevşemeye neden olmaz. Bu gelişmeler sonrası gevşeme olursa bu eğri yukarı doğru tırmanışa geçebilir. Dikkatli olmamız gerekiyor. Tedbirlere uymamız gerekiyor. Bugün veriler çok daha umut verici, çok daha sevindirici" dedi.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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